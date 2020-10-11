شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: إذا تم التصعيد ضد الزمالك سأدعو لجمعية عمومية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص عمال وموظفو نادي الزمالك على استقبال المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس الإدارة، بالحفاوة والحب والترحاب وذلك فور دخوله مقر النادي اليوم.

وأكد عمال وموظفي النادي على دعمهم ومساندتهم لرئيس الزمالك ورفضهم القرارات الأخيرة من اللجنة الأوليمبية.

من جانبه، وجه المستشار مرتضى منصور الشكر لهم مؤكدًا أنه مستمر في الدفاع عن النادي وأنه متمسك باتخاذ الإجراءات القانونية للحصول على حقه.

وأشار رئيس النادي إلى أن اللجنة الأوليمبية تخضع للقانون المصري وليست «دولة داخل الدولة»، حسب تعبيره، مشددًا على أنه لو تم التصعيد سيقوم بدعوة لجمعية عمومية وأن هناك دولة محترمة يطبق فيها القانون.