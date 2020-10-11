- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بوليسيتش: أشعر بالفخر لارتدائي قميص رقم 10 والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 11 أكتوبر 2020
أعرب اللاعب كريستيان بوليسيتش عن سعادته بعد حصوله على القميص رقم 10 في تشيلسي الذي كان يرتديه إيدين هازارد وويليان.
وقال بوليسيتش: "هذا يعني الكثير لي. ليس سرا أنه رقمي المفضل. إنه الرقم الذي أردت أن أرتديه. الآن بعد أن انتقل ويليان في هذا الموسم، كانت هناك فرصة. تحدثت مع النادي وشعر الجميع أنني مستعد لذلك، وشعرت أنني مستعد، وهو رقم أحبه".
وأضاف: "لذلك كانت لحظة فخر حقًا بالنسبة لي في نهاية الأسبوع الماضي لارتدائه لتشيلسي لأول مرة. أنا أفهم ما يعنيه ومقدار التاريخ، وكم عدد اللاعبين المذهلين الذين ارتدوه قبلي. أريد فقط أن أؤدي بشكل جيد".
كانت هذه تفاصيل خبر بوليسيتش: أشعر بالفخر لارتدائي قميص رقم 10 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.