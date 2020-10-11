بوليسيتش: أشعر بالفخر لارتدائي قميص رقم 10

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 11 أكتوبر 2020

أعرب اللاعب كريستيان ​بوليسيتش​ عن سعادته بعد حصوله على القميص رقم 10 في ​تشيلسي​ الذي كان يرتديه إيدين ​هازارد​ وويليان.



وقال بوليسيتش: "هذا يعني الكثير لي. ليس سرا أنه رقمي المفضل. إنه الرقم الذي أردت أن أرتديه. الآن بعد أن انتقل ويليان في هذا الموسم، كانت هناك فرصة. تحدثت مع النادي وشعر الجميع أنني مستعد لذلك، وشعرت أنني مستعد، وهو رقم أحبه".

وأضاف: "لذلك كانت لحظة فخر حقًا بالنسبة لي في نهاية الأسبوع الماضي لارتدائه لتشيلسي لأول مرة. أنا أفهم ما يعنيه ومقدار التاريخ، وكم عدد اللاعبين المذهلين الذين ارتدوه قبلي. أريد فقط أن أؤدي بشكل جيد".