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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ديبالا يخرج من حسابات مواجهة بوليفيا بسبب الاصابة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 11 أكتوبر 2020
اكد الحساب الرسمي للمنتخب الأرجنتيني ان اللاعب باولو ديبالا مهاجم الفريق ما زال يعاني من الاصابة.
ديبالا تم استبعاده من مباراة الأرجنتين الماضية أمام الإكوادور في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022 بسبب مرض في الجهاز الهضمي وهو لن يسافر ايضا إلى بوليفيا مع المنتخب لأنه غير قادر على المشاركة.
وأشار البيان إلى أن ديبالا سيستمر في التعافي بعد آلالام البطن التي عانى منها على مدار الأيام الماضية.
ويلاقي منتخب الأرجنتين نظيره البوليفي يوم الثلاثاء المقبل في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022.
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