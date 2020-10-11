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ديبالا يخرج من حسابات مواجهة بوليفيا بسبب الاصابة

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ديبالا يخرج من حسابات مواجهة بوليفيا بسبب الاصابة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 11 أكتوبر 2020

اكد الحساب الرسمي للمنتخب الأرجنتيني ان اللاعب ​باولو ديبالا​ مهاجم الفريق ما زال يعاني من الاصابة.

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ديبالا تم استبعاده من مباراة الأرجنتين الماضية أمام الإكوادور في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022 بسبب مرض في الجهاز الهضمي وهو لن يسافر ايضا إلى بوليفيا مع المنتخب لأنه غير قادر على المشاركة.

وأشار البيان إلى أن ديبالا سيستمر في التعافي بعد آلالام البطن التي عانى منها على مدار الأيام الماضية.

ويلاقي منتخب الأرجنتين نظيره البوليفي يوم الثلاثاء المقبل في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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