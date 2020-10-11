شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رسالة من فيدرر الى نادال بعد فوزه ببطولة رولان غاروس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 11 أكتوبر 2020 هنأ النجم السويسري روجيه ​فيدرر​ غريمه الاسباني رافايل ​نادال​ بعد تتويجه بلقب ​رولان غاروس​ بالتغلب على المصنف أول عالميًا نوفاك ديوكوفيتش.

Advertisements وعادل نادال الرقم القياسي لفيدرر كأكثر من توج بألقاب الغراند سلام بواقع 20 لقبًا. وقال فيدرر: " الاحترام الكبير لصديقي رافا كإنسان وكبطل فهو منافسي الأكبر على مدار أعوام عديدة وأؤمن بأننا دفعنا بعضنا البعض كي نصبح لاعبين أفضل". وأضاف: "من دواعي فخري أن أتوجه بالتهنئة إليه لتتويجه بلقبه الـ20 في الغراند سلام من المذهل أنه توج برولان غاروس 13 مرة وهذا أحد أعظم الإنجازات في الرياضة احسنت رافا".

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