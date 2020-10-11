أمم أوروبا: إنجلترا تتخطى بلجيكا وتعادل هولندا وهاتريك لهالاند

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 11 أكتوبر 2020

ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة ​دوري الأمم الأوروبية​، حقق المنتخب الإنكليزي فوزا مستحقا على نظيره البلجيكي بهدفين لهدف في المباراة التي جرت على استاد ويمبلي.



افتتح التسجيل نجم الإنتر روميلو ​لوكاكو​ عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة السادسة عشر، ليعادل النتيجة زميله السابق في مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد عن طريق ضربة جزاء أيضا في الدقيقة 39.

وتمكن المنتخب الإنكليزي من التقدم في الشوط الثاني عن طريق تسديدة لاعب تشيلسي مايسون ​ماونت​ في الدقيقة 65، لتنتهي المباراة بفوز ​إنكلترا​ 2-1.

وفي مباراة ثانية، خيّم التعادل السلبي 0-0 على مباراة ​هولندا​ ضد البوسنة والهرسك على استاد بيلينو بولي، بعد تألق حارس البوسنة والهرسك إبراهيم سيهيتش.

وجاءت نتائج المباريات الأخرى على الشكل التالي:

Advertisements

ليتوانيا 2 – 2 روسيا البيضاء

كرواتيا 2 – 1 السويد

النرويج 4 – 0 رومانيا (سجل لاعب بوروسيا دورتموند إيرلينغ هالاند هاتريك)

فنلندا 2 – 0 بلغاريا

أرمينيا 2 – 2 جورجيا

إستونيا 3 – 3 مقدونيا الشمالية