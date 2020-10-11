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زياش ينسحب من الواجب الدولي للمشاركة مع تشيلسي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 11 أكتوبر 2020

أفادت صحيفة ذا صن البريطانية أن اللاعب حكيم زياش انسحب من الواجب الدولي مع المنتخب المغربي قبيل مشاركته المحتملة مع فريق ​تشيلسي​ نهاية الأسبوع المقبل في ​الدوري الإنكليزي​ الممتاز.

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وبالتالي سيغيب زياش عن مباراة بلاده الودية مع الكونغو الديمقراطية يوم الثلاثاء.

ومن المرجح أن يكون في التشكيلة الأساسية لتشيلسي عندما يستضيف البلوز فريق ساوثامبتون على ملعب ستامفورد بريدج يوم السبت المقبل.

وفي السياق، سيغيب الحارس الجديد إدوارد ميندي عن مباراة تشيلسي نتيجة تعرضه لإصابة في الفخذ خلال التدريبات مع السنغال.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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