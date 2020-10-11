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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر زياش ينسحب من الواجب الدولي للمشاركة مع تشيلسي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 11 أكتوبر 2020
أفادت صحيفة ذا صن البريطانية أن اللاعب حكيم زياش انسحب من الواجب الدولي مع المنتخب المغربي قبيل مشاركته المحتملة مع فريق تشيلسي نهاية الأسبوع المقبل في الدوري الإنكليزي الممتاز.
وبالتالي سيغيب زياش عن مباراة بلاده الودية مع الكونغو الديمقراطية يوم الثلاثاء.
ومن المرجح أن يكون في التشكيلة الأساسية لتشيلسي عندما يستضيف البلوز فريق ساوثامبتون على ملعب ستامفورد بريدج يوم السبت المقبل.
وفي السياق، سيغيب الحارس الجديد إدوارد ميندي عن مباراة تشيلسي نتيجة تعرضه لإصابة في الفخذ خلال التدريبات مع السنغال.
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