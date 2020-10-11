مشكلة كبيرة تواجه بيرلو قبل مواجهة كروتوني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 11 أكتوبر 2020

يستعد نادي ​يوفنتوس​ الايطالي لمواجهة ​كروتوني​ السبت المقبل بعد نهاية فترة التوقف الدولي الحالية.



واكدت التقارير الصحفية أنه مع استئناف التدريبات لن يتمكن اليوفي من الاعتماد على 13 لاعبًا ممن يتواجدوا مع منتخبات بلادهم.

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وسيعود العديد من اللاعبين في نهاية الأسبوع فقط ومن بينهم أيضًا فيديريكو كييزا وباولو ديبالا.

ووضعت فترة التوقف ​بيرلو​ في مأزق حيث سيكون لديه يوم واحد فقط مع المجموعة بأكملها للتحضير للمباراة ضد كروتوني.

يذكر ان يوفنتوس فاز في لقائه الاول على سامبدوريا وتعادل مع روما في الثانية.