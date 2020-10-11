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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مشكلة كبيرة تواجه بيرلو قبل مواجهة كروتوني والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 11 أكتوبر 2020
يستعد نادي يوفنتوس الايطالي لمواجهة كروتوني السبت المقبل بعد نهاية فترة التوقف الدولي الحالية.
واكدت التقارير الصحفية أنه مع استئناف التدريبات لن يتمكن اليوفي من الاعتماد على 13 لاعبًا ممن يتواجدوا مع منتخبات بلادهم.
وسيعود العديد من اللاعبين في نهاية الأسبوع فقط ومن بينهم أيضًا فيديريكو كييزا وباولو ديبالا.
ووضعت فترة التوقف بيرلو في مأزق حيث سيكون لديه يوم واحد فقط مع المجموعة بأكملها للتحضير للمباراة ضد كروتوني.
يذكر ان يوفنتوس فاز في لقائه الاول على سامبدوريا وتعادل مع روما في الثانية.
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