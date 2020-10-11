مدحت شلبي يطلق مبادرة لنبذ التعصب بين القطبين قبل السفر للمغرب

وقال مدحت شلبي إنه يتمنى أن يقوم القطبين الأهلي والزمالك بالسفر على طائرة واحدة الى المغرب خاصة وأن الفريقين سيسافران في نفس اليوم وبالتالي ستكون رسالة عظيمة حسب وصفه لكل الجماهير بأن لاعبي الفريقين في علاقة طيبة وانه لا توجد مشكلات خاصة وأنهما يمثلان الكرة المصرية في البطولة الأفريقية.وأوضح مدحت شلبي أن المبادرة ستعود بالنفع على الفريقين خاصة وأنهما سيوفران ماليا كثيراً من القرار بخلاف الجانب الإيجابي الذي سيعود بالنفع على استقرار الكرة المصرية.

جدة - عمرو شويل أطلق مدحت شلبي المعلق الرياضي الشهير مبادرة لنبذ التعصب بين القطبين خلال تعليقه على مباراة الأهلي ضد بيراميدز المقامة اليوم ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.

أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه بيراميدز بعد قليل، على ستاد القاهرة الدولي، في قمة مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي :-

حراسة المرمى : علي لطفي

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خط الدفاع : محمد هاني – حمدي فتحي – ياسر إبراهيم – أحمد فتحي

خط الوسط : أليو ديانج – عمرو السولية – محمد مجدي "أفشة" – حسين الشحات

خط الهجوم : محمود عبد المنعم "كهربا" – جونيور أجاي.

البدلاء :-

مصطفى شوبير – صالح جمعة – وليد سليمان – أليو بادجي – أحمد الشيخ – شادي رضوان – محمد شكري – عربي بدر – محمد فخري.