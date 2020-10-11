شكرا لقرائتكم شاهد لحظة إصابة كهربا وخروجه على "نقالة" أمام بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعرض محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى الإصابة خلال مباراة فريقه أمام بيراميدز، وسقط كهربا على ملعب المباراة بعد إصابته في العضلة الخلفية ليخرج من الملعب في الدقيقة 8 ويحل زميله أليو بادجي بديلا له، ويواجه الأهلي نظيره بيراميدز حاليا على ستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وسيطر التعادل السبي على أول 15 دقيقة من مباراة الاهلي وبيراميدز المقامة حالياً بإستاد باستاد القاهرة الدولي، في قمة مباريات الجولة الثالثة والثلاثين وقبل الأخيرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي: علي لطفي، محمد هاني – حمدي فتحي – ياسر إبراهيم – أحمد فتحي، أليو ديانج – عمرو السولية – محمد مجدي "قفشة" – حسين الشحات، محمود عبد المنعم "كهربا" وجونيور أجاي، وتضم قائمة البدلاء: مصطفى شوبير – صالح جمعة – وليد سليمان – أليو بادجي – أحمد الشيخ – شادي رضوان – محمد شكري – عربي بدر – محمد فخري.

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أما تشكيل بيراميدز فضم، كلاً من المهدى سليمان، أحمد أيمن منصور، عبد الله بكرى، محمد حمدى، أحمد توفيق، محمود حمادة، نبيل عماد دونجا، إبراهيم عادل، محمد فاروق، عبد الله السعيد وجون أنطوى.