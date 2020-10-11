شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. الطلائع يحتفل بالبقاء بين الكبار وعيد ميلاد مدير شئون اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل فريق طلائع الجيش بعيد ميلاد محمد مختار مدير شئون اللاعبين بالفريق قبل بداية مران اليوم ، حيث أحضر الجهاز الفني بقيادة عبد الحميد بسيوني واللاعبين تورتة للاحتفال بعيد الميلاد لاسيما أنه كان يواكب أمس ولكن قرروا تأجيل الاحتفال لحين الاطمئنان علي وضع الفريق ، واستغلوا فرصة حسم البقاء بين الكبار بالدوري ليكون الاحتفال احتفالين ..وضمن طلائع الجيش بقاءه في الدوري المصري الممتاز، بفوزه على ضيفه مصر للمقاصة بهدف دون رد ، وبالتالي تنحصر بطاقة الهبوط الثالثة بعد طنطا ونادي مصر، بين: حرس الحدود، والجونة، ووادي دجلة.



احتفال لاعبو طلائع الجيش



المدير الاداري لفريق طلائع الجيش



بسيوني وعمرو جمال يحتفلون مع مدير اداري الفريق بعيد ميلاده



طلائع الجيش



عيد ميلاد المدير الاداري لفريق طلائع الجيش



فريق طلائع الجيش

وأغلق الجهاز الفنى لطلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى صفحة مباراة مصر المقاصة التى أقيمت مساء السبت على ستاد جهاز الرياضة العسكرى فى إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، ونظراً لضيق الوقت بدأ الطلائع فى السابعة مساء اليوم الاحد الاستعداد بدون راحة لمواجهة بيراميدز المقرر لها الثامنة مساء الاربعاء المقبل بالدورربع النهائى لبطولة كأس مصرعلى ستاد بتروسبورت، وكان الطلائع قد تأهل لهذا الدور عقب تخطيه عقبة مصر المقاصة بهدف دون رد سجله كيفين موهيرى فى 17 فبراير 2020.

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وأعلن العميد أحمد مهدي مدير الكرة بالفريق الكروي الأول بنادي طلائع الجيش، انتقال حسين السيد "مارسيلو" المدافع الأيسر للقلعة الحمراء إلى صفوف فريقه بداية من الموسم المقبل وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وهو ما سبق وأشار إليه ”الخليج 365” بإقتراب اللاعب من الانضمام لصفوف الطلائع.