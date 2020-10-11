شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شبانة في تليفزيون ”الخليج 365”: مراكز التأهيل في الأهلي "سمسمرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شبانة في تليفزيون الخليج 365 عن أن الإصابات داخل النادي الأهلي أصبحت أزمة كبيرة ، ومن بعده الآن التأهيل والذى أصبح لغزًا محيرًا، وهل من المعقول أن يظل لاعب في فترة تأهيل أكثر من موسمين ويصاب بدون أي مباريات وهو محمد محمود، و هذا الأمر علامة استفهام ونفس الأمر لكريم نيدفيد بعد تخطي فترة التأهيل الخاصة به لأكثر من موسمين وثلاثة.

أضاف محمد شبانه في تلفزيون ”الخليج 365” هذا الأمر غريب داخل النادي الأهلي وغير معتاد، ومن الطبيعي أن يفتح محمود الخطيب رئيس النادي تحقيق في هذا الأمر، خاصة أن هناك أسعار تتخطي الملايين لعدد كبير من اللاعبين.

شبانه على تلفزيون الخليج 365

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تابع شبانه أن هناك بعض اللاعبين مثل محمود متولي مدافع الأهلي رفض السفر لألمانيا لإجراء عملية جراحية بالخارج وفضل إقامتها لدى الدكتور أحمد عبد العزيز، إذا هناك علامات استفهام حول هذا المركز ومن المتمسك بالتعامل مع هذا المركز وسفر اللاعبين إليه، وهل هناك سمسرة مع هذا المركز وهذا سؤال يحتاج إلى رد.

ويتناول محمد شبانة فى برنامجه استعدادات الأهلي والزمالك لمباريات الدور قبل النهائى لدورى أبطال أفريقيا، كما يتطرق للحديث عن الصفقات الجديدة للقطبين الأهلى والزمالك فى الموسم الجديد، والراحلين عن الفريق أيضا.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.

ويتناول برنامج "مع شبانة" على صفحات ”الخليج 365” جميع الملفات والقضايا الرياضية على الساحة الكروية، وأهمها ما يدور داخل قطبى اللكرة المصربة وصفقاتهم الجديدة فى الانتقالات الصيفيات.