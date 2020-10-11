شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة لـ تليفزبون الخليج 365: الشناوي يتمرد علي بيراميدز ..وطرد بكار قبل لقاء الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شبانه في تلفزيون " الخليج 365 " أن أحمد الشناوي حارس مرمي بيراميدز ومنتخبنا الوطني أعلن العصيان علي ناديه ورفض التواجد في قائمة فريقه التي تواجه الأهلي اليوم ببطولة الدوري العام.

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تابع الإعلامي محمد شبانه في تلفزيون الخليج 365 أن أحمد الشناوي حارس مرمي بيراميدز دخل في مشادة مع انتي تشاتشيتش المدير الفني لبيراميدز خلال احد التدريبات الأخيرة بعد علمه بأن المهدي سليمان هو من سيشارك امام الأهلي، واكد انه لن يتواجد في المعسكر مادام لن يشارك اساسيا ،ليتم استبعاده من المواجهة في نهاية الأمر.

أضاف شبانه أن رجب بكار لاعب بيراميدز طرد بأسلوب غير لائق من تدريب فريقه أمس قبل مواجهة الأهلي اليوم ، بدأت القصة بإختيار أنتي تشاتشيش المدير الفني لبيراميدز ، لرجب بكار ضمن قائمته لمواجهة الأهلي ولكن هاني سعيد و عمرو بسيوني مسئولي بيراميدز أعترضو وابلغو تشاتشيتش بأن رجب بكار موقوف ، كنوع من التطفيش للاعب ، وقام المدير الفني بإخراج اللاعب من المران و أبلغه أن هناك مشكلة مع الإدارة ليخرج بكار ، ويعترض على هاني سعيد ويدخل في نقاش معه بأن ما يحدث معه ليس احتراف.