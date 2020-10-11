شكرا لقرائتكم خبر عن الدوري الممتاز | الأهلي (0) - (0) بيراميدز (الشوط الأول) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف النادي الأهلي نظيره بيراميدز على ملعب ستاد القاهرة الدوري في إطار الجولة 33 من الدوري المصري الممتاز، في مباراة مصيرية في صراع المركز الثاني بين بيراميدز والزمالك.

ويدخل النادي الأهلي اللقاء بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: على لطفي

الدفاع: ياسر إبراهيم، محمد هاني، أحمد فتحي، حمدي فتحي

الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي قفشة

الهجوم: حسين الشحات، جونيور أجايي، محمود كهربا

البدلاء: صالح جمعة، وليد سليمان، أليو بادجي، أحمد الشيخ، شادي رضوان، محمد ‏شكري، عربي بدر، ومحمد فخري، ومصطفى شوبير

أما بيراميدز، فيدخل اللقاء بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان

الدفاع: محمد حمدي، عبدالله بكري، أحمد توفيق، أحمد أيمن منصور

الوسط: إبراهيم عادل، محمود حمادة، نبيل عماد دونجا، محمد فاروق، عبدالله السعيد

الهجوم: جون أنتوي

البدلاء: أحمد دعدور، محمد فتحي، طارق طه، علي جبر، عمر جابر، محمد عطوة، إبراهيم حسن، دودي الجباس، إسلام عيسى

أبرز أحداث المباراة

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انطلاق المباراة

د5. أول هجمة للأهلي من انطلاقة لأحمد فتحي من الجبهة اليسرى يرسلها عرضية لأجايي ترتد لفتحي مجددًا يسددها لكن ضعيفة وبعيدة عن المرمى

د6. هجمة خطيرة جدًا من أليو ديانج يمررها بينية رائعة لحسين الشحات خلف دفاع بيراميدز لينفرد بالحارس ويسددها لكن ينقذها مهدي سليمان ببراعة

د10. كهربا يسقط دون أي تدخل من الخصم ويخرج مصابًا مع المسعفين وأليو بادجي يستعد للدخول بدلًا منه

د12. التبديل الأول للنادي الأهلي بخروج كهربا ودخول أليو بادجي

د13. أول كرة خطيرة لبيراميدز من عرضية من الناحية اليسرى يستقبلها محمد فاروق برأسية رائعة تمر بجوار القائم الأيسر لعلي لطفي

د17. عرضية خطيرة من الجبهة اليسرى لبيراميدز يخرجها ياسر إبراهيم قبل المهاجمين

د25. انحصار اللعب بين الفريقين في وسط الملعب دون خطورة حقيقية

د30. تسديدة مباغتة بعيدة المدى من أليو ديانج تسقط من يد مهدي سليمان ويشتتها دفاع بيراميدز سريعًا