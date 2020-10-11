شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله السعيد على رأس تشكيل بيراميدز لمواجهة الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن أنتي تشاتشيتش، المدير الفني لنادي بيراميدز، عن تشكيل فريقه لمواجهة النادي الأهلي، في اللقاء المنتظر انطلاقه في تمام الثامنة مساء على ملعب ستاد القاهرة في الجولة 33 من الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان

الدفاع: محمد حمدي، عبدالله بكري، أحمد توفيق، أحمد أيمن منصور

الوسط: إبراهيم عادل، محمود حمادة، نبيل عماد دونجا، محمد فاروق، عبدالله السعيد

الهجوم: جون أنتوي

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