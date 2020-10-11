شكرا لقرائتكم خبر عن «ساوثجيت»: تغييرات تنظيمية جذرية ستحدث فى يورو 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف جاريث ساوثجيت، مدرب منتخب إنجلترا، أن القائمين على تنظيم بطولة أمم أوروبا المقبلة قد يضطرون إلى إجراء تغييرات لإنجاح الحدث الرياضى الكبير في ظل استمرار تأثيرات أزمة كوفيد- 19 الصحية حول العالم. وكان من المقرر إقامة البطولة ما بين 12 يونيو و12 يوليو 2020 في 12 مدينة مختلفة في العام الحالى قبل أن يتقرر تأجيلها للعام المقبل بعد توقف جميع الأنشطة الكروية حول العالم بسبب الفيروس سريع العدوى. ومع تزايد عدد الإصابات بالعدوى تطرح تساؤلات حول مدى إمكانية إقامة مباريات البطولة في أماكن مختلفة كثيرة في عدة دول.

وقال ساوثجيت، في تصريحات نقلتها عنه وسائل إعلام بريطانية: «لا يمكن التأكد والثقة بأى شىء والقول إن بطولة أوروبا ستقام في العام المقبل.. ولا يمكن التأكد والثقة والقول إن البطولة ستقام بالشكل المتوقع لها».

وأضاف ساوثجيت «نحن نأمل أنه مع اقتراب الربيع أن تكون الأوضاع أفضل قليلا حسب المؤشرات وأعتقد أنه بصفة عامة فإن هذه المؤشرات كانت دقيقة نوعا ما». ومن المقرر أن يستضيف استاد ويمبلى اللندنى الشهير ست مباريات في البطولة منها قبل النهائى والنهائى. وقال ساوثجيت إن بلاده مستعدة للاضطلاع بدور أكبر ودون أي مشكلة إذا ما تقرر تقليص عدد الدول المشاركة في استضافة مباريات البطولة.

واردف المدرب قائلًا: «بالتأكيد سيكون بوسعنا الاستضافة لأننا على أي حال سنستضيف عددا أكبر من المباريات في ويمبلى. ولذا فأنا لا أعتقد أن هذا سيتغير لكن الأمر غير المعروف فعلا هو كيف ستكون صورة البطولة في نهاية الأمر».

في نفس السياق، اهتمت الصحف الإنجليزية بتصريحات جاريث ساوثجيت عن بطولة يورو واهتمت أيضا بالتكريم الذي تلقاه ماركوس راشفورد لأعماله الخيرية. وعنونت صحيفة «ميرور»: «راشفورد بعد عضوية الإمبراطورية البريطانية: شكرًا بوريس.. ولكنى سأواصل القتال لإنهاء فقر الطعام». وفى الجانب، كتبت: «ساوثجيت يخشى يورو 2021.. ولكن يصر على أن إنجلترا ستتقدم». وبدورها عنونت صحيفة «ستار سبورت»: «جاريث يخشى ضربة الإقصاء من اليورو».

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