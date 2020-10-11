شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله السعيد يطالب لاعبي بيراميدز بالفوز على الأهلي بعدد وافر من الأهداف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف أحد لاعبي الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز عن تحفيز قائد الفريق عبدالله السعيد لزملائه قبل مواجهة الأهلي في الدوري الممتاز. وطالب «السعيد» اللاعبين بضرورة الفوز والتركيز على تسجيل عدد وافر من الأهداف، حتى يؤكد الفريق السماوي تفوقه على الأحمر خلال الفترة الاخيرة. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 104,387

تعافي 97,643

وفيات 6,040

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