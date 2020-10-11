الأستوني ميتس يوقع لمدة سنتين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اجتاز المدافع الأستوني الدولي كارول ميتس أمس الكشف الطبي الذي أخضعه له نادي الاتفاق مما قاد الأخير إلى توقيع عقد معه لمدة سنتين مع أحقية التجديد لسنة ثالثة إضافية. وقدم ميتس صاحب الـ27 عاما، إلى الاتفاق من نادي أيك سولنا الذي ينشط بالدوري السويدي الممتاز. كما خاض عددا من التجارب الاحترافية أبرزها مع بريدا الهولندي، كما لعب لنادي فايكنج. كما خاض عددا من التجارب الاحترافية أبرزها مع بريدا الهولندي، كما لعب لنادي فايكنج. ميتس خلال موسم 2019-2020 شارك في 45 مباراة كلاعب أساسي

سجل هدفين وصنع 3 أهداف

اعترض 355 تمريرة وكرة عرضية

كسب 143 صراعا هوائيا

نجح في افتكاك 73 كرة

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