نقل تلفزيوني لدوري رابطة أحياء الرياض

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يذكر أن هناك 13 لجنة تم تعيينها لدوري الأحياء الذي يشهد لأول مرة نقلا تلفزيونيا للدور نصف النهائي والنهائي بالتعاون مع إحدى القنوات الفضائية، وستشهد البطولة وجود تقنية الفار.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يبدأ اليوم دوري رابطة أحياء فرق الرياض بمشاركة 36 فريقا تم توزيعها على 9 مجموعات، ويشهد اليوم الأول مواجهتين مساء بحضور عدد من الرياضيين وعدد من اللاعبين القدامى.يذكر أن هناك 13 لجنة تم تعيينها لدوري الأحياء الذي يشهد لأول مرة نقلا تلفزيونيا للدور نصف النهائي والنهائي بالتعاون مع إحدى القنوات الفضائية، وستشهد البطولة وجود تقنية الفار.

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