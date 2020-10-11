شكرا لقرائتكم خبر الاتحاد يعير 4 لاعبين دفعة واحدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وافق مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي على إعارة 4 من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بينهم محترف أجنبي، وذلك بهدف الاستفادة من العوائد المالية.

وجاءت هذه الإعارات بموافقة مدير الجهاز الفني، البرازيلي فابيو كاريلي الذي يرى عدم الاستفادة من استمرار هؤلاء اللاعبين بصفوف الفريق في الموسم المقبل، مفضلا استبدالهم بلاعبين صاعدين من فريق درجة الشباب.

وأعارت إدارة الاتحاد المحترف الأرجنتيني ليوناردو خيل إلى نادي فاسكو دي جاما البرازيلي لمدة موسم واحد، حيث سبق هذه الخطوة تلقي الاتحاد عدة عروض من أندية سعودية من بينها ضمك، وأندية لاتينية تطلب خدمات اللاعب.

وكان خيل قريبا من الانتقال إلى ضمك إلا أن وكيل أعمال اللاعب سعى إلى إيجاد عرض لموكله خارج المملكة العربية السعودية، بعد أن عمل على عرقلة المفاوضات مع ضمك أكثر من مرة بسبب المغالاة في قيمة الصفقة رغم موافقة إدارة نادي الاتحاد على إعارة اللاعب إلى نادي ضمك.

كما وافقت إدارة النادي على إعارة ثنائي الوسط ساهر السريحي وعلي الراعي إلى فريق جدة الذي ينشط بدوري الدرجة الأولى لمدة موسم، في حين تمت إعارة لاعب المحور عصام المولد إلى الحزم الهابط إلى دوري الدرجة الأولى، وذلك بهدف منح هؤلاء اللاعبين فرصة المشاركة في ظل صعوبتها مع فريق الاتحاد في الموسم المقبل.