43 حكما يكملون استعداداتهم لمباريات الدوري

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكمل 34 حكما استعدادهم لإدارة مباريات دوري المحترفين ممن خلال إتمامهم دورة لمدة 4 أيام اختتمت أمس الأول بحضور رئيس لجنة الحكام الإسباني فرناندو تريساكو ومدير دائرة التحكيم السويسري مانويل نافارو. وشهدت الدورة اختبارات لياقة بدنية ومحاضرات نظرية وعملية وتدريب مكثف على تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» بالإضافة إلى إجراء اختبارات في القانون وحالات الفيديو. يذكر أن الحكام المحليين سيديرون مباريات الجولتين الأولى والثانية وعددها 16 مباراة. يذكر أن الحكام المحليين سيديرون مباريات الجولتين الأولى والثانية وعددها 16 مباراة.

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