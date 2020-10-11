43 حكما يكملون استعداداتهم لمباريات الدوري

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وشهدت الدورة اختبارات لياقة بدنية ومحاضرات نظرية وعملية وتدريب مكثف على تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» بالإضافة إلى إجراء اختبارات في القانون وحالات الفيديو.يذكر أن الحكام المحليين سيديرون مباريات الجولتين الأولى والثانية وعددها 16 مباراة.
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