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الحجر الصحي يهدد أزارو بالغياب عن الاتفاق

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- بواسطة أيمن الوشواش - تقرر وصول المهاجم المغربي وليد أزارو إلى الدمام غدا تمهيدا لالتحاقه باستعدادات فريق الاتفاق للموسم الجديد الذي سينطلق في 17 أكتوبر الحالي.

وقبل وصوله إلى الدمام، خضع اللاعب أمس إلى المسحة الطبية الخاصة بفحص في مقر إقامته بالمغرب، فيما سيجري مسحة طبية أخرى عقب وصوله تسبق انضمامه إلى التدريبات الجماعية.

وفي حال ظهرت النتيجة سلبية سيطبق أزارو حجرا صحيا بالدمام لمدة يومين ومن ثم إجراء مسحة طبية أخرى، وفي هذه الحالة سيغيب عن مباراة فريقه الافتتاحية بالجولة الأولى لدوري الأمير للمحترفين أمام فريق الاتحاد السبت المقبل.

وأكدت مصادر لـ»مكة» أن إدارة الاتفاق استفادت من رغبة اللاعب في العودة للدوري السعودي رغم ما حدث بين الطرفين عندما رفض العودة للفريق عقب استئناف الدوري الموسم الماضي، بعد أن توصلت معه لاتفاق تسوية بشأن مطالبه السابقة من الرواتب المتأخرة والتوقيع معه على عقد يمتد لعامين مقابل 3 ملايين دولار مع أفضلية التجديد لموسم إضافي.

على الصعيد نفسه أكدت ذات المصادر أن إدارة الاتفاق توصلت مع نظيرتها في نادي الأهلي المصري الذي يمتلك عقد أزارو إلى اتفاق يقضي بدفع الاتفاق مبلغ مليون ومائة ألف دولار بالإضافة إلى المبلغ المتبقي من الإعارة السابقة (100 ألف دولار) من أجل شراء عقد اللاعب وتنازل الأهلي عن أحقيته في تفعيل بند الشراء في عقده مع اللاعب.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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