كورونا يدهم لاعبي المنتخب التشيكي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الاتحاد التشيكي لكرة القدم أمس أن قائد المنتخب بوريك دوكيل وعددا من اللاعبين الأخرين، من بينهم أنطونين باراك، غابوا عن المباراة أمام إسرائيل، بعد أن جاءت نتائج اختبارات فيروس كورونا لهم إيجابية أو غير حاسمة.

وكشف الاتحاد التشيكي عن قائمة تضم 18 لاعبا للمباراة التي أقيمت في حيفا.

وتم إجراء الاختبارات في أعقاب المباراة الودية التي جرت في قبرص، حيث غادر بعدها 9 لاعبين فقط من المنتخب التشيكي إلى إسرائيل بينما تم استدعاء 9 لاعبين آخرين من التشيك للانضمام إلى الفريق خلال مباراته بدوري الأمم الأوروبي.

ولم يكشف اتحاد الكرة التشيكي عن هوية اللاعبين المصابين، فيما أكد نادي فيرونا الإيطالي أن باراك من بين المستبعدين من القائمة.