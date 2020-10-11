كورونا يدهم لاعبي المنتخب التشيكي

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وكشف الاتحاد التشيكي عن قائمة تضم 18 لاعبا للمباراة التي أقيمت في حيفا.وتم إجراء الاختبارات في أعقاب المباراة الودية التي جرت في قبرص، حيث غادر بعدها 9 لاعبين فقط من المنتخب التشيكي إلى إسرائيل بينما تم استدعاء 9 لاعبين آخرين من التشيك للانضمام إلى الفريق خلال مباراته بدوري الأمم الأوروبي.
ولم يكشف اتحاد الكرة التشيكي عن هوية اللاعبين المصابين، فيما أكد نادي فيرونا الإيطالي أن باراك من بين المستبعدين من القائمة.
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