شكرا لقرائتكم خبر رومينيجه يخشى اندثار ثقافة الحضور الجماهيري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبدى رئيس مجلس إدارة نادي بايرن ميونخ الألماني كارل رومينيجه خشيته أن تواجه كرة القدم خطرا كبيرا إذا استمرت إقامة المباريات خلف الأبواب المغلقة بدون جماهير.

كما يخشى رومينيجه اندثار ثقافة حضور الجماهير للملاعب، مشيرا إلى أن الأمر برمته يتوقف على قرارات السلطات السياسية ومسؤولي الصحة.

وقال رومينيجه لصحيفة (بيلد ام سونتاج) أمس إنه في حال إلغاء الموسم نظرا لتزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا فإن هناك عددا من الأندية لن تنجو من تلك الأزمة.

وجرت المراحل الأخيرة من الدوري الألماني في الموسم الماضي بدون جماهير، لكن حاليا تم السماح بعودة الجماهير بشكل جزئي، لكن القرار النهائي في هذا الصدد يكون في يد سلطات الصحة التي تستند قرارتها إلى معدل الإصابة بالعدوى على الصعيد المحلي. وفي الوقت الذي تم السماح لبوروسيا دورتموند بحضور 11 ألفا و50 مشجعا مرتين خلال مباريات الموسم الحالي، فإنه لم يتم السماح بنفس الأمر لبايرن ميونخ حتى 25 أكتوبر على أدنى تقدير، فيما تم السماح لأندية أخرى بحضور عدد صغير من المشجعين.

وأوضح رومينيجه قائلا «إذا لم تعد الجماهير قريبا للمدرجات أخشى أن كرة القدم ستعاني من أضرارا كبيرة، نتحدث بالفعل عن انخفاض الدخل بنحو 100 مليون يورو (118 مليون دولار) في كل أنحاء أوروبا، كل الأندية تخسر ما بين 50 إلى 200 مليون يورو في الموسم إذا لعبت بدون جماهير، من السهل معرفة إلى أي مدى يمكن للأندية تحمل ذلك».