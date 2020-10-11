احتفال بالذكرى الثلاثين لتتويج ألمانيا بالمونديال

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وشارك القائد لوثار ماتيوس وأندرياس بريمه صاحب هدف الفوز على الأرجنتين في نهائي المونديال بروما، بجانب مدرب الجيل الذهبي فرانز بيكنباور وأيضا المهاجم السابق يورجن كلينسمان وفيليب لام قائد الجيل الفائز بلقب مونديال 2014 في البرازيل في الاحتفالية التي جرت في توسكاني بوسط إيطاليا.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - احتفل لاعبو المنتخب الألماني القدامى بمرور 30 عاما على فوزهم بكأس العالم لكرة القدم في إيطاليا عام 1990.وشارك القائد لوثار ماتيوس وأندرياس بريمه صاحب هدف الفوز على الأرجنتين في نهائي المونديال بروما، بجانب مدرب الجيل الذهبي فرانز بيكنباور وأيضا المهاجم السابق يورجن كلينسمان وفيليب لام قائد الجيل الفائز بلقب مونديال 2014 في البرازيل في الاحتفالية التي جرت في توسكاني بوسط إيطاليا.

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