منتخب بنما يتفوق على كوستاريكا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تغلب منتخب بنما على مضيفه منتخب كوستاريكا 1-0 أمس في المباراة الودية الدولية التي جمعت بينهما في سان خوسيه. ويدين منتخب بنما بالفضل في هذا الفوز لابديل أيارزا الذي سجل هدف الحسم في الوقت بدل الضائع للمباراة. ويلتقي الفريقان مجددا الأربعاء المقبل استعدادا لمشواريهما في تصفيات قارة أمريكا الشمالية المؤهلة لكأس العالم 2022. ويلتقي الفريقان مجددا الأربعاء المقبل استعدادا لمشواريهما في تصفيات قارة أمريكا الشمالية المؤهلة لكأس العالم 2022.

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