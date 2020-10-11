اتحاد التنس يجتمع الأسبوع المقبل لتحديد خطة الموسم الجديد

جدة - عمرو شويل يعقد اتحاد التنس برئاسة إسماعيل الشافعى ، اجتماع مجلس إدارة الأسبوع المقبل، لتحديد ملامح النشاط الرياضى للموسم الجديد وتحديد موعد انطلاقه وانتهائه ، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الملفات التى تخص لعبة التنس .

ونشر اتحاد التنس لائحة الاتحاد الجديدة فى الوقائع الرسمية بعد اعتمادها بشكل رسمى من اللجنة الأولمبية المصرية، حيث ضمت اللائحة العديد من البنود، والتى جاء أبرزها تشكيل مجلس الإدارة حيث عاد إلى شكله القديم، وشروط الانتخابات، حيث يحق للعضو المجلس أن يترشح فى دورات ولا يحق له الترشح إلا بعد مرور دورتين، تقسيم صوت أعضاء الجمعية العمومية إلى قسمين وفقاً للوزن التصويتى.

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وقرر اتحاد التنس تنفيذ خطة بديلة لتجهيز اللاعبين مع استمرار تأجيل انطلاق المسابقات المحلية، بسبب عدم حسم الإجراءات الإحترازية المطلوبة من قبل اللجنة الطبية العليا، حيث قرر مسئولو الاتحاد إقامة بطولتنين تنشيطية ودية للإعمار السنية 16 و18 عاما ناشئين بمشاركة 12 لاعبا، وناشئات بمشاركة 11لاعبة ، في الفترة من 15 إلى 21 أغسطس الماضى، حيث أقيمت البطولتين علي ملاعب نادي الصيد ، وتحمل الاتحاد النفقات المالية لهذه البطولات ، واعتمد اتحاد التنس تشكيل لجنة طبية للاتحاد لمتابعة الإجراءات الاحترازية المطلوبة استعدادًا لانطلاق البطولات المحلية.