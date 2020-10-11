شكرا لقرائتكم لاعبو بيراميدز يخوضون تدريبات الإحماء قبل مواجهة الأهلى.. صور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الأهلي ضد بيراميدز



خاض لاعبو بيراميدز تدريبات الإحماء قبل مواجهة الأهلى في المباراة المقرر لها بعد قليل على ستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ33 وقبل الأخيرة من عمر مسابقة الدوري المصرى الممتاز.

يسعى فريق الأهلى عندما يلاقى نظيره بيراميدز على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة 33 للدوري، لتحقيق المزيد من الأرقام القياسية، بعد نجاحه في حسم لقب بطولة الدوري للمرة رقم 42 في تاريخه، ليواصل تفرده في تسجيل الأرقام والتربع على قمة الكرة المصرية، وبعد نجاح الأهلى في الحسم المبكر لبطولة الدوري هذا الموسم، قبل نهاية المسابقة بـ7 جولات كاملة.

كما ينتظر الأهلي أرقاماً قياسية جديدة، وغير مسبوقة في تاريخ الدوري المصري منذ انطلاقه، إذا تمكن من تحقيق الفوز في جميع المباريات المتبقية، ليحطم الرقم القياسي السابق المسجل باسمه في موسم 2017-2018 وهو 88 نقطة ويملك المارد الأحمر في جعبته حالياً 85 نقطة قبل مواجهة بيراميدز.

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