شكرا لقرائتكم محمد يوسف يطالب الأهلى بمخاطبة تونس لحماية معلول من الإجهاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب محمد يوسف المدير الفنى السابق للنادى الأهلي، إدارة الكرة بالقلعة الحمراء بضرورة التحدث مع المنتخب التونسى خلال الساعات المقبلة، من أجل حماية على معلول ظهير أيسر القلعة الحمراء، من التعرض للإجهاد، وقال يوسف فى تصريحات تلفزيونية للاستوديو التحليلى لمباراة الأهلى وبيراميدز على قناة الأهلى: إدارة الكرة عليها دور مهم فى الحديث مع المنتخب التونسى بأن يشارك على معلول فى شوط على الأكثر خلال مباراة نيجيريا الودية المقبلة، حتى لا يتعرض للإجهاد قبل المواجهة الهامة للأهلى والوداد يوم 17 أكتوبر الجارى بنصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

من جانبه كشف إسلام المؤدب رئيس تحرير صحيفة الرياضية التونسية فى تصريحات لقناة الأهلى، عن سر انطلاق الشائعات حول إصابة فرجانى ساسى لاعب نادى الزمالك ومنتخب تونس بفيروس كورونا، وقال المؤدب: فرجانى ساسى لم يكن موجود بمسحة كورونا الماضية للمنتخب وهو ما أدى إلى انتشار أخبار كاذبة عن اصابته، ولكنه أجرى التحاليل اللازمة وسيلتحق بالمنتخب بعد تأكد عدم إصابته.

Advertisements

من جانبه، أكد مهند عون، وكيل أعمال التونسى فرجانى ساسى أن الأخير لم يتعرض للإصابة بفيروس كورونا، خلال تواجده فى معسكر منتخب بلاده، الذى يستعد للسفر إلى النمسا، من أجل خوض مباراة ودية مع منتخب نيجيريا، استعدادا للجولة الثالثة فى التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم بالكاميرون، والمقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل، وذلك بعدما غاب عن تشكيل المنتخب التونسى، فى مباراة السودان الودية الأخيرة التى أقيمت الجمعة الماضى، وانتهى لصالح نسور قرطاج بثلاثية نظيفة.

وبهذا ينفى وكيل أعمال فرجانى ساسى التقارير التونسية التى أنتشرت فى الساعات الأخيرة بشأن إصابة ساسى بفيروس كورونا، بعدما خضع للفحوصات الطبية مع منتخب تونس قبل السفر إلى النمسا.