شكرا لقرائتكم إختبارات قدرات لموظفي اتحاد الكرة واستياء بين الكبار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قرر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة إقامة اختبارات قدرات لجميع موظفي اتحاد الكرة يومي الإثنين و الثلاثاء المقبلين ، بمركز تقييم القدرات و المسابقات بالجهاز المركزي للمحاسبات ، وتضمن القرار جميع الموظفين القدامي و الجدد.
وسادت حالة من الإستياء على عدد كبير من الموظفين داخل اتحاد الكرة وتحديدا من القدامي داخل الاتحاد بسبب هذا القرار ، وطالبو بتعميمه على الموظفين الجدد.
وتضمن القرار أسماء كبيرة داخل اتحاد الكرة على رأسهم وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام و عزب حجاج مدير اللجنة و أحمد محب مدير الحسابات و سيد بخيت مدير إدارة المسابقات و أنور صالح مدير إدارة العقود المستشار حسين حلمي و المستشار محمد الماشطة و إبراهيم إلياس من الإدارة القانونية للاتحاد ، ومعظم الأسماء السابقة تتواجد داخل اتحاد الكرة منذ عشرات السنين ، و شعبان بسطاوي مدير العلاقات العامة و فتحي راضي مدير شئون العاملين .
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