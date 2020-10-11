شكرا لقرائتكم هانى العجيزى: الفرق الأخري تنتظر فوز الأهلى على بيراميدز والأحمر غير مهتم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد هانى العجيزى نجم النادى الأهلى السابق، أن الفريق الأحمر يدخل مباراة بيراميدز مساء الليلة ضمن منافسات الجولة 33 من عمر مسابقة الدورى العام، وقال العجيزى فى تصريحات تليفزيونية عبر شاشة الأهلى: الفرق الأخرى منتظره الأهلى يكسب فى مباراة اليوم لكى تحدد موقفها، ومع ذلك الأهلى غير مهتم بما يثار على السوشيال ميديا ويدخل المباراة بحسابات مختلفة ويعتبر اللقاء استعداد قوى لمباراة الوداد، خاصة فى ظل غياب بطولة دورى أبطال أفريقيا عن الدولاب الأحمر منذ فترة.

ومع دقات الثامنة مساء اليوم الأحد يسعى فريق الأهلى عندما يلاقى نظيره بيراميدز على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة 33 للدوري، لتحقيق المزيد من الأرقام القياسية، بعد نجاحه في حسم لقب بطولة الدوري للمرة رقم 42 في تاريخه، ليواصل تفرده في تسجيل الأرقام والتربع على قمة الكرة المصرية، وبعد نجاح الأهلى في الحسم المبكر لبطولة الدوري هذا الموسم، قبل نهاية المسابقة بـ7 جولات كاملة، ينتظر الأهلي أرقاماً قياسية جديدة، وغير مسبوقة في تاريخ الدوري المصري منذ انطلاقه، إذا تمكن من تحقيق الفوز في جميع المباريات المتبقية، ليحطم الرقم القياسي السابق المسجل باسمه في موسم 2017-2018 وهو 88 نقطة ويملك المارد الأحمر في جعبته حالياً 85 نقطة قبل مواجهة بيراميدز.