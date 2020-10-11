شكرا لقرائتكم طلائع الجيش يحتفل بعيد ميلاد مدير شئون اللاعبين.. صور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احتفل فريق طلائع الجيش بعيد ميلاد محمد مختار مدير شئون اللاعبين بالفريق قبل بداية مران اليوم ، حيث أحضر الجهاز الفني بقيادة عبد الحميد بسيوني واللاعبين تورتة للاحتفال بعيد الميلاد لاسيما أنه كان يواكب أمس ولكن قرروا تأجيل الاحتفال لحين الاطمئنان علي وضع الفريق ، واستغلوا فرصة حسم البقاء بين الكبار بالدوري ليكون الاحتفال احتفالين ..وضمن طلائع الجيش بقاءه في الدوري المصري الممتاز، بفوزه على ضيفه مصر للمقاصة بهدف دون رد ، وبالتالي تنحصر بطاقة الهبوط الثالثة بعد طنطا ونادي مصر، بين: حرس الحدود، والجونة، ووادي دجلة.

وأغلق الجهاز الفنى لطلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى صفحة مباراة مصر المقاصة التى أقيمت مساء السبت على ستاد جهاز الرياضة العسكرى فى إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، ونظراً لضيق الوقت بدأ الطلائع فى السابعة مساء اليوم الاحد الاستعداد بدون راحة لمواجهة بيراميدز المقرر لها الثامنة مساء الاربعاء المقبل بالدورربع النهائى لبطولة كأس مصرعلى ستاد بتروسبورت، وكان الطلائع قد تأهل لهذا الدور عقب تخطيه عقبة مصر المقاصة بهدف دون رد سجله كيفين موهيرى فى 17 فبراير 2020.

وأعلن العميد أحمد مهدي مدير الكرة بالفريق الكروي الأول بنادي طلائع الجيش، انتقال حسين السيد "مارسيلو" المدافع الأيسر للقلعة الحمراء إلى صفوف فريقه بداية من الموسم المقبل وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وهو ما سبق وأشار إليه "اليوم السابع" بإقتراب اللاعب من الانضمام لصفوف الطلائع.

وأكد كريم طارق، نجم طلائع الجيش، أنه تلقى موافقة ناديه على خوض تجربة جديدة فى الموسم المقبل، مشيراً إلى أن صلاة الاستخارة سوف تحسم وجهته المقبلة بعد تلقيه عروضاً من الأهلى والزمالك وبيراميدز والإسماعيلى. وقال كريم طارق فى مداخلة هاتفية لبرنامج ساعة مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "كنت أنتظر حسم مصير طلائع الجيش ونجاته من دوامة الهبوط حتى أفكر فى المرحلة المقبلة، وهذا ما تحقق الحمد لله، وأعتبر الطلائع صاحب فضل كبير عليا. "

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وأضاف كريم طارق، "الأهلى والزمالك وبيراميدز والإسماعيلى دخلوا فى مفاوضات مع وكيلى، ولكن دون عروض رسمية، وصلاة الاستخارة سوف تحسم قرارى، أبحث عن نادٍ جماهيرى يضيف لرصيدى الألقاب والبطولات، أتمنى أن يوفقنى الله فى اختيار المكان الصحيح."

وتابع كريم طارق، "أسرتى تشجعنى فقط وسوف يكتفون بنصيحتى فقط والقرار الأخير لى، والدى كان زملكاوى ووالدتى أهلاوية متعصبة، وقالولى أهم حاجة تروح مكان تكون مرتاح فيه ".

وعن موقف طلائع الجيش، قال كريم طارق، "العميد أحمد المهدى كلمنى وقال لى إحنا عايزينك تكمل معانا بس طبعا مش هنقف أمام مصلحتك، عايز تكمل أهلا وسهلا مش عايز إحنا نتمنى ليك التوفيق ."

وعن المنتخب قال كريم طارق، "أتمنى أن أكون فى حسابات جهاز الفراعنة الفترة المقبلة فهو شرف لا يضاهيه شرف لأى لاعب ".