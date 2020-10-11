شكرا لقرائتكم خبر عن "عسل" الأهلى يحتفل بتأهله في بطولة مصر للاسكواش على طريقة مؤمن زكريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق مصطفى عسل لاعب النادى الأهلى والمصنف الـ 18 عالمياً لرجال الاسكواش فوزاً مهماً على الألمانى سايمون روزنر والمصنف الثامن، بمنافسات دور الـ 32 ببطول مصر الدولية للاسكواش، والمقامة حالياً فى مصر، ليتأهل إلى دور الـ 16 المقرر إقامته غداً على الملعب الزجاجى تحت سفح الأهرامات بالجيزة، واحتفل مصطفى عسل بفوزه على طريقة مؤمن زكريا لاعب القلعة الحمراء، كنوع من الدعم له فى الإصابة التى لحقت به وأعاقته عن استكمال مسيرته الكروية مع الأهلى.

وفاز مصطفى عسل فى مباراة دور الـ 32 بثلاثة أشواط نظيفة فى مباراة استغرقت 56 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-5, 11-8, 12-10.



مصطفى عسل

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وتصنف بطولة "سى أى بى مصر الدولية المفتوحة للاسكواش 2020" بفئة البطولات البلاتينية للرجال وللسيدات والتى تقام تحت سفح أهرامات الجيزة فى الفترة من 10 الى 17 أكتوبر 2020، وتشهد البطولة التى تعتبر واحدة من أكبر 8 بطولات بلاتينية عالمية، مشاركة 96 من لاعبى الاسكواش بالعالم من السيدات والرجال من 19 دولة مختلفة، حيث يبلغ مجموع الجوائز المالية 540 ألف دولار والذى يعد أكبر مجموع جوائز لبطولات الاسكواش هذا الموسم منذ ظهور فيروس كورونا.

من جانبه، قال هشام عز العرب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب -البنك التجارى الدولى CIB ، إن "سى أى بى ليس مجرد بنك لكنه جزء لا يتجزأ من المجتمع والذى بدوره يقوم بتعزيز مجهوداته من اجل تنمية المجتمع المصري. لذلك قمنا بدعم الاسكواش نبعا من ثقتنا فى ابطال مصر ونطمح فى ان تصبح هذه اللعبة لعبه أولمبية."

وأكد حسين أباظة، المسئول التنفيذى الرئيسى وعضو مجلس إدارة البنك التجارى الدولى CIB "أن مصر تمر بالعصر الذهبى للاسكواش، حيث يستحوذ أبطال مصر على التصنيفات العالمية للسيدات والرجال والناشئين، لقد قام البنك التجارى الدولى باختيار الاسكواش كجزء من برنامج الخدمة المجتمعية للبنك ولأننا نسعى ان يستمر استحواذ مصر على اللعبه لمدة 20 سنة. لذلك وضع البنك خطة مستقبلية تهدف خلق جيل جديد من الابطال الناشئين بدءً من تعاوننا مع أكاديمية كريم درويش واستكمالا بدعم مشوار الابطال الناشئين، وقمنا بعمل بطولات ذات جوائز مالية صغيرة لكى يستطيع هؤلاء الابطال رفع تصنيفاتهم العالمية. نحن نتشرف بدعم ورعاية ابطال مصر الذين يعدون سفراء لمصر داخلها وخارجها واثبتوا انهم ليسوا متفوقين فقط بالاسكواش ولكن يتميزون بالاحترافية والتفانى والتواضع وحب مساعدة الغير"

من جهته قال عمرو منسى مدير البطولة والمدير التنفيذى لشركة IEVENTS: " أشعر بالسعادة والحماس لتنظيم بطولة “سى أى بى مصر الدولية المفتوح" للعام الثانى على التوالى تحت سفح الاهرامات. لقد كان هذا العام مليئا بالتحديات بسبب تفشى وباء كورونا، ولكن هذا لم يمنعنا من تحقيق هدفنا الرئيسى وهو استكمال مسيرة الإنجازات التى حققتها مصر فى الاسكواش."