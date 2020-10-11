انطلاق مباراة الأهلي وبيراميدز في الجولة قبل الأخيرة للدوري

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت مباراة الاهلي وبيراميدز بإستاد باستاد القاهرة الدولي، في قمة مباريات الجولة الثالثة والثلاثين وقبل الأخيرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز ، وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي: علي لطفي، محمد هاني – حمدي فتحي – ياسر إبراهيم – أحمد فتحي، أليو ديانج – عمرو السولية – محمد مجدي "قفشة" – حسين الشحات، محمود عبد المنعم "كهربا" وجونيور أجاي، وتضم قائمة البدلاء: مصطفى شوبير – صالح جمعة – وليد سليمان – أليو بادجي – أحمد الشيخ – شادي رضوان – محمد شكري – عربي بدر – محمد فخري.
أما تشكيل بيراميدز فيضم، كلاً من المهدى سليمان، أحمد أيمن منصور، عبد الله بكرى، محمد حمدى، أحمد توفيق، محمود حمادة، نبيل عماد دونجا، إبراهيم عادل، محمد فاروق، عبد الله السعيد وجون أنطوى.
ويدخل الأهلي مباراة بيراميدز مُتربعاً على قمة الدوري برصيد 85 نقطة ، فيما يحل بيراميدز ثانياً برصيد 63 ومن بعدهما الزمالك صاحب المركز الثالث بـ62 نقطة..وحقق الاهلي 27 فوز و4 تعادلات وهزيمة واحدة وزار شباك المنافسين 71 مرة وأهتزت شباكه 8 مرات ، أما بيراميدز فقد فاز في 19 مباراة وتعادل في 6 مباريات وخسر 7 وسجل 52 هدفاً ودخل مرماه 31 هدفاً.
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