شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مباراة الأهلي وبيراميدز في الجولة قبل الأخيرة للدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت مباراة الاهلي وبيراميدز بإستاد باستاد القاهرة الدولي، في قمة مباريات الجولة الثالثة والثلاثين وقبل الأخيرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز ، وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي: علي لطفي، محمد هاني – حمدي فتحي – ياسر إبراهيم – أحمد فتحي، أليو ديانج – عمرو السولية – محمد مجدي "قفشة" – حسين الشحات، محمود عبد المنعم "كهربا" وجونيور أجاي، وتضم قائمة البدلاء: مصطفى شوبير – صالح جمعة – وليد سليمان – أليو بادجي – أحمد الشيخ – شادي رضوان – محمد شكري – عربي بدر – محمد فخري.

أما تشكيل بيراميدز فيضم، كلاً من المهدى سليمان، أحمد أيمن منصور، عبد الله بكرى، محمد حمدى، أحمد توفيق، محمود حمادة، نبيل عماد دونجا، إبراهيم عادل، محمد فاروق، عبد الله السعيد وجون أنطوى.

ورغم أن الأهلي سبق وحسم بطولة الدوري إلا أن هناك من يُطالب بضرورة خوض المباراة بكل قوة من أجل الثأر من بيراميدز الذى فاز في أكثر من مرة على الأحمر الموسم الماضي وأطاح به من كأس مصر فيما يرى أخرون من الأهلاوية أن اللقاء يُمثل "تحصيل حاصل" ولا يستحق أن يُرهق الفريق لاعبيه فيه خاصة وأن الاهلي أمامه مباراة هامة للغاية يوم السبت المقبل أمام الوداد المغربي بملعب الأخير في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا وأصابت هذه الحيرة الجهاز الفني للفريق بقيادة المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني نفسه خلال الفترة الماضية فالمدرب الجديد للمارد الأحمر يرغب في تحقيق نتيجة جيدة أمام الفريق السماوي بعدما قاد الفريق للفوز في أول مباراتين له أمام المقاولون وأنبي بهدف نظيف وثلاثية نظيفة على التوالي لكنه في الوقت نفسه يخشى من زيادة نٌزلاء مستشفي الاهلي إذا ما خاض الفريق مباراة الليلة بكل قوة وحماس.

ويدخل الأهلي مباراة بيراميدز مُتربعاً على قمة الدوري برصيد 85 نقطة ، فيما يحل بيراميدز ثانياً برصيد 63 ومن بعدهما الزمالك صاحب المركز الثالث بـ62 نقطة..وحقق الاهلي 27 فوز و4 تعادلات وهزيمة واحدة وزار شباك المنافسين 71 مرة وأهتزت شباكه 8 مرات ، أما بيراميدز فقد فاز في 19 مباراة وتعادل في 6 مباريات وخسر 7 وسجل 52 هدفاً ودخل مرماه 31 هدفاً.