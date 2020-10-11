شكرا لقرائتكم خبر عن عمر جابر ينضم لمعسكر بيراميدز ويتواجد على مقاعد البدلاء أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم عمر جابر ظهير أيمن الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز، لمعسكر فريقه استعدادًا لمواجهة الأهلى فى المباراة المقرر لها الثامنة مساء اليوم، الأحد، على استاد القاهرة الدولى، فى إطار مباريات الجولة 33 من الدوري الممتاز، حيث غاب اللاعب عن تدريب فريقه الأخير أمس السبت، كما غاب عن المحاضرة الفنية التى عقدها المدير الفنى الكرواتى أنتى تشاتشيتش للاعبين عصر اليوم ، ومن المحتمل أن يكون متواجد على مقاعد البدلاء أمام المارد الأحمر.

ومن المتوقع أن يخوض بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من..

المهدى سليمان فى حراسة المرمى.

الدفاع.. أحمد أيمن منصور، عبد الله بكرى، محمود حمدى، أحمد توفيق

الوسط.. محمود حمادة، نبيل عماد دونجا، إبراهيم حسن، محمد فاروق، عبد الله السعيد

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الهجوم.. جون أنطوى

وشهدت قائمة بيراميدز استمرار غياب رجب بكار، لأسباب غير معلنة، كما خرج أحمد الشناوى، ولم يتواجد البوركينى إريك تراورى لتواجده فى معسكر منتخب بلاده، وعاد إسلام عيسى بعد فترة استبعاد طويلة.

ويدخل الأهلي مباراة بيراميدز مُتربعاً على قمة الدوري برصيد 85 نقطة ، فيما يحل بيراميدز ثانياً برصيد 63 ومن بعدهما الزمالك صاحب المركز الثالث بـ62 نقطة..وحقق الاهلي 27 فوز و4 تعادلات وهزيمة واحدة وزار شباك المنافسين 71 مرة وأهتزت شباكه 8 مرات ، أما بيراميدز فقد فاز في 19 مباراة وتعادل في 6 مباريات وخسر 7 وسجل 52 هدفاً ودخل مرماه 31 هدفاً.