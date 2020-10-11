شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمنح الأهلى غريمه الزمالك هدية أمام بيراميدز الليلة ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل فريق الاهلى مع دقات الثامنة مساء اليوم الاحد اختباراً صعباً حينما يواجه نظيره بيراميدز على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز في لقاء يترقبه عشاق نادى الزمالك بحثاً عن هدية حمراء بتعطيل قطار انتصارات بيراميدز الليلة ، وواصل فريق بيراميدز انتصاراته في الدوري بالجولة الأخيرة للمسابقة وحقق الفوز السادس على التوالي أمام نادى مصر بهدف دون رد سجله محمد فاروق في الدقائق القاتلة ليقترب من لقب الوصيف.

وفقد نادى الزمالك نقطتين ثمينتين في صراعه على وصافة ترتيب الدوري المصري، والمركز الثاني المؤهل لدوري أبطال أفريقيا، ودخل الزمالك فى صراع شرس مع منافسه بيراميدز الذي يقع خلفه بفارق نقطتين فقط، ولكن سيتم خصم ثلاث نقاط من الزمالك مع نهاية الدوري.

ووضعت النتيجة الزمالك تحت التهديد بفقدان المركز الثاني المؤهل لدوري أبطال أفريقيا حيث يملك 65 نقطة بفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثالث قبل جولتين على نهاية المسابقة.

الزمالك سيخصم منه ثلاث نقاط مع نهاية الدوري، تنفيذا لعقوبة عدم الحضور لمباراة الأهلي في الدور الأول، وبالتالى سيتراجع للمركز الثالث فى الترتيب الحالي برصيد 62 نقطة.

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الجولة الأخير لم يتم تحديد موعد لها، ولكن سيلعب الزمالك أمام الإسماعيلي ويلتقي بيراميدز مع المقاولون العرب.

في حال فوز بيراميدز بالمباراتين المتبقيتين سيخطف وصافة الدوري المصري دون النظر لنتائج الزمالك، الذى سيحتاج للفوز بمباراتيه هو الآخر، مع تعثر بيراميدز فى أى من مواجهتي الأهلي والمقاولون العرب.

فى حال التساوى فى النقاط بين الزمالك وبيراميدز مع نهاية الدورى، سيكون الاحتكام إلى المواجهات المباشرة مع عدم احتساب قاعدة الهدف خارج الأرض، وستكون الغلبة هنا لصالح الزمالك الذي فاز على بيراميدز ذهابًا وإيابًا بالنتيجة نفسها 2/0.