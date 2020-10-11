شكرا لقرائتكم خبر عن مسابقات اليد تعدل مواعيد مباريات الأهلى والزمالك فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة المسابقات بإتحاد كرة اليد عن تعديل موعد مباريات الأهلى والزمالك فى دورى المحترفين للموسم المحلى 2020 / 2021 فى الجولتين السابعة و السابعة المحدد لهما 15 ، 16 أكتوبر الجارى وذلك بسبب إذاعة اللقاءات تليفزيونيا ، وتتقام مباراة الزمالك و الطيران يوم الخميس فى الثانية مساءا بدلا من السادسة ، بينما تقام مباراة الزمالك مع طلائع الجيش يوم الجمعة فى المرتبط بتمام الثانية بدلا من الرابعة و فى الرجال 4 بدلا السادسة ، فيما قام مباراة سبورتنج و الأهلى فى الرابعة عصرا يوم الخميس و أصحاب الجياد مع الأهلى فى الثانية ظهرا يوم الجمعة .

وتشهد جولة 12 نوفمبر فى دورى محترفى الرجال الموسم الماضي الذى سيتم استكماله ، لقاءات مهمة بين كل من: الأهلى مع طلائع الجيش والزمالك مع سبورتنج والأوليمبى مع هليوبوليس وسموحة مع البنك الأهلى، بينما تشهد الجولة الختامية لقاءات بين طلائع الجيش مع الأولمبى وسبورتنج مع سموحة وهليوبوليس مع البنك الأهلى والأهلى مع الزمالك.

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وأخطر مسئولو اتحاد اليد، برئاسة هشام نصر، الأندية بالتعميم على اللاعبين بعدم استخدام غرف خلع الملابس أثناء استئناف المنافسات والالتزام بالحضور إلى المباريات بملابس اللعب بشكل مباشر كاجراء احترازى لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأعطى اتحاد كرة اليد، برئاسة المهندس هشام نصر، أحقية لأطباء الأندية والمرافقين باستبعاد أى لاعب مشتبه فى إصابته بفيروس كورونا قبل المباراة دون اعتراض الأندية على ذلك، كما طلب مسئولو اتحاد كرة اليد من الأندية والهيئات التابعة للاتحاد بضرورة اعتماد الاختبارات الطبية والمسحات قبل انطلاق المنافسات من كل ناد وهيئة، يأتى ذلك فى ظل حرص الاتحاد على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية للحماية من انتشار الفيروس.

كما حدد مسئولو اتحاد كرة اليد، برئاسة هشام نصر، 20 فردًا كحد أقصى مرافقًا لكل نادٍ فى المباريات، وذلك لتطبيق التباعد الاجتماعى لحماية اللاعبين واللاعبات والأجهزة الفنية وأسرة اللعبة من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد .