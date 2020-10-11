شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح : بيراميدز أعلى من فرق لها تاريخ فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ثمن وليد صلاح الدين نجم الكرة المصرية السابق، الطفرة التي أحدثها بيراميدز في الكرة المصري وذلك على هامش مباراته مع الأهلي في القمة التي تجمعهما على استاد القاهرة الدولي، في افتتاح منافسات الأسبوع الـ33 وقبل الأخير لبطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2019/2020، مضيفا في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس، الأحد :"مباراة بيراميدز أمام الأهلي والزمالك أصبحت مصنفة في الدوري المصري، لأن الفريق السماوي أصبح أعلى من فرق تاريخه أكبر من فرق موجودة في الدوري".

وتابع :"المباراة بمثابة القمة فالأهلي يرغب في تحقيق الفوز لأنها بمثابة "بروفة" جيدة للغاية قبل مواجهة الوداد المغربي، وموسيماني المدير الفني الجديد للنادي الأهلي في اختبار حقيقي، كما أن فريق بيراميدز يرغب في تحقيق الفوز من أجل المركز الثاني".

ويدخل الأهلي مباراة بيراميدز مُتربعاً على قمة الدوري برصيد 85 نقطة ، فيما يحل بيراميدز ثالثاً برصيد 63 وفي المنتصف الزمالك صاحب المركز الثاني بـ65 نقطة، وحقق الاهلي 27 فوز و4 تعادلات وهزيمة واحدة وزار شباك المنافسين 71 مرة وأهتزت شباكه 8 مرات ، أما بيراميدز فقد فاز في 19 مباراة وتعادل في 6 مباريات وخسر 7 وسجل 52 هدفاً ودخل مرماه 31 هدفاً.

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التقى الأهلي ضد بيراميدز في 9 مناسبات سابقة بمسماه القديم والجديد، الأهلي فاز على الفريق السماوي بمسماه الحديث بالدوري مرة واحدة بينما خسر في مباراتين جمعتهما حيث انتهت المباراة الأولى بفوز بيراميدز بهدفين لهدف فى الموسم الماضى بالدور الأول من بطولة الدوري المصري وفى المباراة الثانية كرر بيراميدز انتصاره بهدف نظيف.

ويعد حسام عاشور وأيمن أشرف مدافع الفريق الأكثر ظهورًا في تاريخ مواجهات الفريقين بعدما سبق للثنائي المشاركة في أربع مباريات، كما نجح لاعبو الأهلي في زيارة شباك بيراميدز في ثماني مناسبات في أربع مباريات.

الثنائي مؤمن زكريا ووليد سليمان الهدافين التاريخيين للقاءات الفريقين بعدما نجح كل منهما في تسجيل هدفين، ويعد وليد سليمان لاعب الأهلي الحالي صاحب أول أهداف الأهلي في شباك بيراميدز .