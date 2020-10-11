شكرا لقرائتكم خبر عن الأولمبية تطالب الاتحادات بتطبيق اللوائح ضد رئيس الزمالك بعد اللجوء إلى القضاء الإدارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسلت اللجنة الأولمبية المصرية ، خطاب إلى جميع الاتحادات الرياضية ، تطلب فيه اتخاذ كافة الإجراءات التأديبية والانضباطية وفقاً لقواعد ومباديء الميثاق الأولمبي ، ولائحة النطام الأساسي لكل اتحاد عضو للجنة الأولمبية، عن مخالفة مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك بلجوئه إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في منازعة رياضية .

أقام مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك دعوى قضائية امام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة، يطالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الاولمبية المصرية، والزمت فيه اللجنة الأوليمبية المصرية، إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي، بدلاً من مرتضى منصور، الذي تم ايقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات.

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واختصمت الدعوى التي حملت رقم 2015 لسنة 75 قضائية، وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة وهشام حطب رئيس اللجنة الاولمبية المصرية.



