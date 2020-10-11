شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل سيف الجزيرى ينفى إصابته بكورونا مع منتخب تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أحمد الجبالى وكيل أعمال التونسى سيف الدين الجزيرى مهاجم المقاولون العرب، أن اللاعب لم يتعرض لإصابة بفيروس كورونا كما أشيع خلال الساعات الماضية، مُشيراً قى تصريحات لـ ”الخليج 365” إلى أن سيف الجزيرى سافر مع منتخب تونس إلى النمسا لمواجهة نيجيريا بملعب جاك ليمانس أرينا بمدينة كالينقفورت النمساوية فى إطار استعدادات نسور قرطاج للتصفيات الأفريقية المؤهلة للكان، على أن يعود سيف إلى القاهرة فى 14 أكتوبر إلى القاهرة للانتظام فى صفوف المقاولون.

وكانت تقارير صحفية تونسية قد كشفت عن إصابة نجم فريق الزمالك، فرجانى ساسي، بفيروس كورونا، بعد الفحوصات التي خضع لها لاعبو منتخب تونس، قبل السفر إلى النمسا، من أجل مواجهة منتخب نيجيريا وديا..ووفقًا لإذاعة "جوهرة أف أم" التونسية، فإن التحاليل المخبرية التي خضع لها المنتخب التونسي، قبل السفر إلى النمسا، كشفت إصابة الثنائي فرجاني ساسي وسيف الدين الخاوي لاعب المقاولون العرب بفيروس كوفيد-19 بعد أن جاء النتيجة إيجابية.



سيف الجزيرى

واستأنف فريق الكرة الأول بنادى المقاولون العرب، تدريباته اليوم على أحد الملاعب الفرعية بالجبل الأخضر، فى إطار استعدادات ذئاب الجبل لمباراتهم المهمة أمام إنبى، والتى تجمع الفريقين مساء الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة 33 من عمر مسابقة الدورى العام، فى مباراة حسم المربع الذهبى، بعدما أشعل تعثر المقاولون بعد خسارة نقطتين ثمينتين أمام طنطا فى المباراة التى جمعت الفريقين بالجولة 32 من عمر مسابقة الدورى العام، وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لمثلهما، المنافسة مع سموحة على المركز الرابع، وبات المقاولون بحاجة إلى نقطة واحدة من أجل حسم المركز الرابع دون انتظار نتائج سموحة، الذى انتزع ثلاث نقاط ثمينة فى ذات الجولة بعد الفوز بديربى الإسكندرية أمام الاتحاد السكندرى بهدفين مقابل هدف.

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ويحتاج المقاولون إلى نقطة واحدة لرفع رصيده إلى 54 نقطة وهى النقطة التى لا يستطيع سموحة الوصول إليها فى حالة فوزه بآخر مباراتين فى الدورى، نظراً لأن المواجهات المباشرة تصب فى مصلحة الفريق السكندرى، الذى تعادل فى الجبل الأخضر مع المقاولون 2/2، وتعادل فى الأسكندرية 1/1.

ويترقب سموحة فرصة تعثر ذئاب الجبل للإنقضاض على المركز الرابع، مستغلاً اللقاءات الصعبة المتبقية للمقاولون أمام إنبى وبيراميدز، فى الوقت الذى يواجه فيه سموحة فريقى مصر المقاصة ونادى مصر.

من جانبه أكد علاء عبد الغنى المدرب العام لفريق المقاولون العرب، أن فريق طنطا يستحق الاحترام بعد الأداء الذى قدمه، خاصة أنه لم يستسلم بعد الهبوط رسمياً إلى القسم الثانى، مضيفاً أن المقاولون سيقاتل من أجل تأمين المربع الذهبى فى مباراته المقبلة أمام إنبى بعدما باتت تفصله نقطة واحدة فقط عن حسم المركز الرابع.

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 53 نقطة حصدها ذئاب الجبل بعد 32 جولة، حقق المقاولون الفوز فى 15 لقاء وتعادلوا فى 8 مباريات وخسروا 9 أخرين، وسجل لاعبو ذئاب الجبل 43 هدفاً واستقبلت شباكهم 30 آخرين.