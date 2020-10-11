شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر ماهر يتفوق على نجوم الأهلى والزمالك فى صناعة الأهداف.. بالأرقام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعيش ناصر ماهر صانع ألعاب سموحة المعار من النادى الأهلى فترة من التوهج الكروى مع الموج الأزرق وتحديدا منذ قدوم أحمد سامى على رأس القيادة الفنية للفريق خلفا لأحمد سامى بعدما أصبح اللاعب محط أنظار العديد من الأندية الكبرى سواء داخليا أو خارجيا وهو ما أدى لإحتمالية عودته للقلعة الحمراء خاصة بعد رحيل السويسرى رينيه فايلر والتعاقد مع الجنوب أفريقى موسيمانى الذى طلب تقريرا مفصلا عن حالة جميع اللاعبين المعارين قبل اتخاذ القرار النهائى بشأنهم .

ويحتل ناصر ماهر صدارة ترتيب صناعة الأهداف بالدورى المصرى برصيد 11 تمريرة خلال 24 مباراة خاضها مع سموحة فى الإيجيبشين ليج فى الموسم الحالى

ويعتبر الموسم الحالي هو الأفضل في مسيرة ومشوار ناصر ماهر بالدوري المصري، من خلال مشواره مع الأندية التي لعب لها سواء بتروجت أو الأهلي أو سموحة.

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افشة

يأتى محمد مجدى أفشة صانع ألعاب الأهلى فى المركز الثانى من حيث صناعة الأهداف برصيد 5 فرص صنعها لزملائه بالمارد الأحمر فى 28 مباراة خاضها مع الفريق ، فى الوقت الذى سجل فيه 5 أهداف طوال الموسم .

محمد ابراهيم

نجح محمد إبراهيم صانع ألعاب مصر المقاصة فى صناعة 6 فرص لزملائه بعدما شارك فى 24 لقاء احرز خلالهم 4 أهداف لأبناء الفريق الفيومى .