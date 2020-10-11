شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة يتصدر لاعبى الأهلى لحظة وصولهم لاستاد القاهرة قبل لقاء بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر موقع تويتر، جمهورها بمجموعة صور للاعبيها لحظة وصولهم لاستاد القاهرة قبل مواجهة نادي بيراميدز المقرر لها بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدورى الممتاز.

وظهر النجم صالح جمعة ضمن أوائل لاعبي الأهلي لحظة وصولهم، بعد تواجده ضمن قائمة الفريق اليوم قبل مباراة نادي بيراميدز، حيث يستعين به الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني للقلعة الحمراء.

ويتواجد الأهلى فى المركز الأول برصيد 85 نقطة من 32 مباراة فاز فى 27 منها وتعادل فى 4 وخسر مرة واحدة وسجل 71 هدفاً مقابل 8 أهداف تلقتها شباكه.

Advertisements





بينما بيراميدز فى المركز الثالث برصيد 63 نقطة من 32 مباراة أيضاً تفوق فى 19 منها وتعادل فى 6 وخسر 7 وسجل 52 هدفاً واستقبلت شباكه 31 هدفاً علماً بأن الزمالك منافسه على المركز الثانى الذى يتفوق عليه بنقطتين سيتعرض لخصم 3 نقاط نهاية الموسم كعقوبة إدارية.

فى آخر لقاء بين الفريقين فى الجولة السادسة عشرة بالموسم الجارى، وضع الأهلى حداً لتفوق بيراميدز عندما قلب تأخره أمامه بهدف لفوز (2 – 1) حيث تقدم على جبر فى الدقيقة 53 وأدرك السنغالى أليو بادجى التعادل عند الدقيقة 77 ثم رجح المالى أليو ديانج كفة الأهلى فى الوقت بدل الضائع.