شكرا لقرائتكم خبر عن السعيد وقفشة و أنطوى..أصدقاء الأمس ..منافسو اليوم فى مباراة الأهلى وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "أصدقاء الأمس أعداء اليوم" هو شعار مباراة اليوم بين الأهلى وبيراميدز ، في الجولة الثالثة و الثلاثون من بطولة الدورى الممتاز ، والتي تقام بإستاد القاهرة ، حيث تضم المباراة عدد من اللاعبين سبق لهم ارتداء قميص الفريق المنافس من قبل ، مثل عبد الله السعيد ، و جون انطوى ، بالإضافة إلى أحمد حمودى ، و محمد حمدى و محمد فاروق ، من الأهلى الى بيراميدز، و من بيراميدز إلى الأهلى محمد مجدى قفشة الذى يٌعد التعاون المشترك بين الفريقين .

قفشة

ضم الاهلى محمد مجدى قفشة ، الموسم الماضى قادما من بيراميدز ، و أصبح من اهم اللاعبين في الفريق ، و يعتمد عليه الجهاز الفني للاحمر في المباريات بعد أن قدم أوراق اعتماده من خلال المباريات التي يشارك بها .

عبد الله السعيد

انتقل عبد الله السعيد الموسم الماضى من الأهلى إلى بيراميدز ، بعد عدة سنوات قضاها بين جدران القلعة الحمراء، في صفقة أثارت الجدل في الوسط الرياضى .

محمد حمدى

كان محمد حمدى لاعب فريق بيراميدز ، أحد ناشئى النادى الأهلى ، وبعد ذلك انضم الى المقاولون ومنه الى المصرى ، قبل ان ينتقل الى الفريق السماوى.

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جون انطوى

ارتدى جون أنطوى قميص النادى الأهلى مدة 3 مواسم ، وانتقل منه إلى المقاصة ثم الى فريق بيراميدز ، ليكون عميل مزدوج في مباراة اليوم .

احمد حمودى

نجح الأهلي في ضم احمد حمودى من نادي الباطن السعودي إلا أنه لم يشارك بشكل أساسى وتم بيعه إلى بيراميدز العام الماضي.

محمد فاروق

تعاقد الاهلى مع محمد فاروق لاعب المقاولون ، ولكنه لم يشارك أيضا في المباريات ، وانتقل الى دجلة ، ومنها إلى المقاولون مرة أخرى ، وفى المحطة الأخيرة انتقل الى الفريق السماوى .