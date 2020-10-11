بيراميدز يهاجم الأهلي بجون أنطوى وعبد الله السعيد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الكرواتى أنتى تشاتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز تشكيل فريقه لمباراة الأهلي المقرر لها بعد قليل ضمن مباريات الجولة الـ 33 للدورى، وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي: المهدى سليمان فى حراسة المرمى. الدفاع: أحمد أيمن منصور، عبد الله بكرى، محمد حمدى، أحمد توفيق الوسط: محمود حمادة، نبيل عماد دونجا، إبراهيم عادل، محمد فاروق، عبد الله السعيد الهجوم: جون أنطوى ويدخل الأهلي مباراة بيراميدز مُتربعاً على قمة الدوري برصيد 85 نقطة ، فيما يحل بيراميدز ثانياً برصيد 63 ومن بعدهما الزمالك صاحب المركز الثالث بـ62 نقطة..وحقق الاهلي 27 فوز و4 تعادلات وهزيمة واحدة وزار شباك المنافسين 71 مرة وأهتزت شباكه 8 مرات ، أما بيراميدز فقد فاز في 19 مباراة وتعادل في 6 مباريات وخسر 7 وسجل 52 هدفاً ودخل مرماه 31 هدفاً. Advertisements

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