شكرا لقرائتكم خبر عن محاضرة فنية أخيرة لبيراميدز قبل التوجه لملعب مباراة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الكرواتى أنتى تشاتشيتش المدير الفنى لفريق بيراميدزمحاضرة فنية أخيرة للاعبى فريقه، فى فندق الإقامة، قبل التوجه لاستاد القاهرة، لمواجهة الأهلى فى المباراة المقرر لها الثامنة مساء اليوم، الأحد، فى إطار مباريات الجولة 33 من الدوري الممتاز، ومنح الخواجة الكرواتى اللاعبين بعض التعليمات الفنية الأخيرة، كما كشف عن التشكيل الأساسى الذى سيخوض به اللقاء.

وخلال المحاضرة منح أنتى تشاتشيتش التعليمات المطلوبة من كل لاعب بفريقه داخل المستطيل الأخضر، كما كشف بعض نقاط القوة والضعف فى صفوف المارد الأحمر، وكيفية العمل على استغلالها.

ومن المتوقع أن يخوض بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من..

المهدى سليمان فى حراسة المرمى.

فى الدفاع.. أحمد أيمن منصور، عبد الله بكرى، محمود حمدى، أحمد توفيق

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فى الوسط.. محمود حمادة، نبيل عماد دونجا، إبراهيم حسن، محمد فاروق، عبد الله السعيد

فى الهجوم.. جون أنطوى

وشهدت قائمة بيراميدز استمرار غياب رجب بكار، لأسباب غير معلنة، كما خرج أحمد الشناوى، ولم يتواجد البوركينى إريك تراورى لتواجده فى معسكر منتخب بلاده، وعاد إسلام عيسى بعد فترة استبعاد طويلة.

ويدخل الأهلي مباراة بيراميدز مُتربعاً على قمة الدوري برصيد 85 نقطة ، فيما يحل بيراميدز ثانياً برصيد 63 ومن بعدهما الزمالك صاحب المركز الثالث بـ62 نقطة..وحقق الاهلي 27 فوز و4 تعادلات وهزيمة واحدة وزار شباك المنافسين 71 مرة وأهتزت شباكه 8 مرات ، أما بيراميدز فقد فاز في 19 مباراة وتعادل في 6 مباريات وخسر 7 وسجل 52 هدفاً ودخل مرماه 31 هدفاً.