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الأهلى يهاجم بيراميدز بكهربا وأجايى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه بيراميدز بعد قليل، على استاد القاهرة الدولي، في قمة مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الممتاز.

 

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي: 

 

حراسة المرمى: علي لطفي 

 

خط الدفاع: محمد هاني – حمدي فتحي – ياسر إبراهيم – أحمد فتحي 

 

خط الوسط: أليو ديانج – عمرو السولية – محمد مجدي "أفشة" – حسين الشحات 

 

خط الهجوم: محمود عبد المنعم "كهربا" – جونيور أجاي.

 

البدلاء:

مصطفى شوبير – صالح جمعة – وليد سليمان – أليو بادجي – أحمد الشيخ – شادي رضوان – محمد شكري – عربي بدر – محمد فخري.

 

 

احماء الأهلي وبيراميدز (1)

 

 

احماء الأهلي وبيراميدز (2)

 

 

احماء الأهلي وبيراميدز (3)

 

 

احماء الأهلي وبيراميدز (4)

 

 

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احماء الأهلي وبيراميدز (5)

 

 

احماء الأهلي وبيراميدز (6)

 

 

احماء الأهلي وبيراميدز (7)

 

 

احماء الأهلي وبيراميدز (8)

 

 

احماء الأهلي وبيراميدز (9)

 

 

احماء الأهلي وبيراميدز (10)

 

 

احماء الأهلي وبيراميدز (11)

 

 

احماء الأهلي وبيراميدز (12)

 

 

احماء الأهلي وبيراميدز (13)

 

 

احماء الأهلي وبيراميدز (14)

 

 

احماء الأهلي وبيراميدز (15)

 

 

احماء الأهلي وبيراميدز (16)

 

 

احماء الأهلي وبيراميدز (17)
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