الأهلى يهاجم بيراميدز بكهربا وأجايى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه بيراميدز بعد قليل، على استاد القاهرة الدولي، في قمة مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:
حراسة المرمى: علي لطفي
خط الدفاع: محمد هاني – حمدي فتحي – ياسر إبراهيم – أحمد فتحي
خط الوسط: أليو ديانج – عمرو السولية – محمد مجدي "أفشة" – حسين الشحات
خط الهجوم: محمود عبد المنعم "كهربا" – جونيور أجاي.
البدلاء:
مصطفى شوبير – صالح جمعة – وليد سليمان – أليو بادجي – أحمد الشيخ – شادي رضوان – محمد شكري – عربي بدر – محمد فخري.
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