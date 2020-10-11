شكرا لقرائتكم خبر عن مران الإسماعيلى.. استشفاء الأساسيين وريكاردو يجتمع بحمدى زكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض لاعبو الإسماعيلى الأساسيين مران استشفائى فى الثلج من أجل ازالة حالة الإرهاق فى ظل ضيق الوقت بين المباريات، وأدى باقى لاعبى الفريق سواء البدلاء أوالمستبعدين تدريبات بدنية وخططية شملت على التسليم والتسلم وسرعة التحول من الحالة الدفاعية للهجومية ، كما خصص الجهاز الفنى تدريبات على سبل علاج الأخطاء الدفاعية التى ظهرت جليا خاصة فى مباراة المصرى البورسعيدى بالجولة الماضية ، واختتم المران بتقسيمة حماسية تم إيقافها عدة مرات من أجل إصلاح الأخطاء والعمل على تجنب تكرارها مرة آخرى، وأدى أحمد مدبولى صانع ألعاب الفريق تدريبات تأهيلية بالجرى حول الملعب تحت إشراف الجهاز الطبى.

ويستضيف الإسماعيلي منافسه اسوان لحساب الجولة الثالثة والثلاثين من عمر الدورى المصرى، يوم الخميس الموافق 15 أكتوبر الجارى.

وعقد البرازيلى هيرون ريكاردو المدير الفنى اجتماع مع حمدى زكى مهاجم وجناح الفريق على هامش مران مساء اليوم وحرص المدير الفنى على تحفيز اللاعب وحثه على تسجيل الأهداف باعتباره احد العناصر المميزة ضمن صفوف الفريق ، وعلم ”الخليج 365” أن لجنة التعاقدات بالنادى الإسماعيلى استقرت على رفع تقرير للمهندس إبراهيم عثمان، رئيس النادى، توصى فيه بتوجيه الشكر للبرازيلى هيرون ريكاردو المدير الفنى للدراويش بنهاية الموسم الجارى، لاسيما أن عقده مع الإسماعيلى ينتهى 30 أكتوبر الجارى مع وجود بند يتيح تمديد التعاقد بين الطرفين لفترة أخرى، وترى اللجنة أن المدرب لا يضيف للفريق وأن أى مدرب من أبناء الإسماعيلية يستطيع تقديم مردود أكبر من المدرب البرازيلى مع قلعة الدراويش.

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وقاد ريكاردو الإسماعيلى فى 7 لقاءات، حتى الآن، فاز فى 3 وتعادل فى 2 وخسر3 وأحرز 6 من الأهداف ودخل مرمى الفريق8 أهداف.

وتجمد رصيد الاسماعيلى عند النقطة 38 بالمركزالعاشر بجدول الدورى بعد أن لعب 32 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 8 وخسر 14 لقاء وسجل لاعبوه 33 هدفًا وتلقت شباكه 43 هدفاً، و تلقى الاسماعيلى خسارته الرابعة عشرة هذا الموسم أمام المصرى البورسعيدى بهدفين دون رد فى الجولة الأخيرة للدورى، وهو أعلى عدد من الهزائم للدراويش على الإطلاق منذ انطلاق المسابقة عام 1948.