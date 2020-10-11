شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل فرجانى ساسى ينفى التقارير التونسية عن إصابة اللاعب بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مهند عون، وكيل أعمال التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الزمالك، أن الأخير لم يتعرض للإصابة بفيروس كورونا، خلال تواجده فى معسكر منتخب بلاده، الذى يستعد للسفر إلى النمسا، من أجل خوض مباراة ودية مع منتخب نيجيريا، استعدادا للجولة الثالثة فى التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم بالكاميرون، والمقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل، وذلك بعدما غاب عن تشكيل المنتخب التونسى، فى مباراة السودان الودية الأخيرة التى أقيمت الجمعة الماضى، وانتهى لصالح نسور قرطاج بثلاثية نظيفة.

وبهذا ينفى وكيل أعمال فرجانى ساسى التقارير التونسية التى أنتشرت فى الساعات الأخيرة بشأن إصابة ساسى بفيروس كورونا، بعدما خضع للفحوصات الطبية مع منتخب تونس قبل السفر إلى النمسا.

ويستعد الزمالك لخوض مباراة حرس الحدود، المقرر إقامتها غدًا الإثنين، ضمن مباريات الجولة الـ 33 للدورى والتى ستقام على استاد المكس بالإسكندرية، حيث يتعرض فريق الزمالك لعدد كبير من الغيابات بسبب الإصابات والإيقافات تسببت فى غياب معظم القوام الأساسى عن مباراة وادى دجلة الماضية والتى انتهت بالتعادل السلبى وسيستمر غياب البعض منهم فى مباراة حرس الحدود.

ويغيب عن الزمالك في مباراة الغد كل من فرجاني ساسى للإيقاف 6 مباريات، وأشرف بن شرقى للمشاركة مع منتخب المغرب فى مباريات الأجندة الدولية، وحازم إمام للإصابة وطارق حامد وأحمد سيد زيزو لحصولهما علي الإنذار الثالث فى مباراة وادى دجلة، بخلاف الغائبين منذ فترة طويلة مثل محمود عبد الرازق شيكابالا ومحمود عبد العزيز.