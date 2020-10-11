الامارات | نادال يواصل صناعة التاريخ ويتوج باللقب 13 في رولان غاروس

شكرا لقرائتكم خبر عن نادال يواصل صناعة التاريخ ويتوج باللقب 13 في رولان غاروس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل لاعب التنس الإسباني رافاييل نادال المصنف الثاني عالميا كتابة التاريخ في بطولة فرنسا المفتوحة (رولان غاروس) إحدى بطولات "غراند سلام" الأربع الكبرى وأحرز لقبه الثالث عشر في تاريخ مشاركاته بالبطولة.

وتوج نادال بلقبه الثالث عشر اليوم الأحد بالفوز 6 / صفر و6 / 2 و7 / 5 على الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا والمصنف الأول للبطولة في المباراة النهائية للبطولة على ملعب "فيليب شاترييه".

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كما توج نادال بهذا اللقب وهذا الفوز الساحق مسيرته الرائعة في هذه النسخة حيث حافظ على سجله خاليا من الهزيمة في مجموعات كل المباريات التي خاضها بهذه البطولة ولم يخسر أي مجموعة في أي من المباريات السبعة التي خاضها حتى تتويجه باللقب اليوم.

وهذه هي المرة الرابعة في تاريخ مشاركاته بالبطولة التي يحرز فيها اللقب دون خسارة أي مجموعة في مباريات البطولة حيث سبق له تحقيق هذا أيضا في نسخ 2008 و2010 و2017.

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