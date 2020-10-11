الامارات | صدمة مدوية للزمالك.. إصابة ساسي بفيروس كورونا في تونس

شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة مدوية للزمالك.. إصابة ساسي بفيروس كورونا في تونس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت وسائل إعلام تونسية عن إصابة نجم الزمالك، فرجاني ساسي بفيروس كورونا أثناء وجوده مع منتخب تونس حالياً خلال فترة التوقف الدولي.



وذكرت إذاعة "جوهرة إف إم" أنه تأكد إصابة كل فرجاني ساسي وسيف الدين الخاوي بفيروس كورونا المستجد، بعد الفحوصات التي خضعا لها أخيراً.



وفي حال التأكد من إصابة ساسي بفيروس كورونا سيتلقى الزمالك صدمة قوية قبل المواجهة المرتقبة أمام الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا الأسبوع المقبل. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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