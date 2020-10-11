الامارات | البريطاني هاملتون يعادل رقم الأسطورة شوماخر بـ 91 انتصاراً

شكرا لقرائتكم خبر عن البريطاني هاملتون يعادل رقم الأسطورة شوماخر بـ 91 انتصاراً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج بطل العالم لست مرات وسائق فريق مرسيدس البريطاني لويس هاملتون، بطلاً لجائزة "إيفل" في بطولة العالم لسباقات "الفورمولا1" الذي أقيم اليوم على حلبة نوربورغرينغ الألمانية، ليعادل رقم القياسي للأسطورة الألماني مايكل شوماخر البالغ 91 انتصاراً في عالم سباقات الجائزة الكبرى.

وحقق بطل العالم لسبع مرات الألماني شوماخر، انتصاراته الـ 91 في عالم سباقات "الفورمولا1" خلال مسيرة حافلة امتدت بين عامي 1991 و2012، خاض على مدارها الألماني 307 سباقاً، ليصمد رقمه القياسي حتى موسم 2020 حين أهدى لقب جائزة "إيفل" اليوم البريطاني لويس هاملتون معادلة الرقم القياسي للبارون الأحمر شوماخر على صعيد عدد الانتصارات في سباقات الجائزة الكبرى.

ونجح هاملتون في تعويض انطلاقته من المركز الثاني، حين تمكن في اللفة 13 من تجاوز زميله في الفريق الفنلندي فالتيري بوتاس، وانتزاع الصدارة التي حافظ عليها هاملتون حتى خط نهاية السباق الذي امتد لـ 60 لفة، فيما حل ثانياً سائق فريق ريد بُّل الهولندي ماكس فيرشتابن، وليذهب المركز الثالث لسائق فريق رينو الأسترالي دانيال ريكاردو.

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وعزز هاملتون بانتصاره هذا صدارته لبطولة العالم للموسم الحالي برصيد 230 نقطة، بفارق 69 نقطة عن زميله في مرسيدس الفنلندي فالتري بوتاس الذي حافظ على المركز الثاني، وليعزز سائق ريد بُّل الهولندي ماكس فيرشتابن مركزه الثالث في ترتيب بطولة العالم برصيد 147 نقطة.

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